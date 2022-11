Video: Bombardér sa zrazil so stíhačkou, zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí sa v nich nachádzalo

Ako vo svojej správe ďalej uviedla agentúra AFP, zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo v lietadlách - Boeingu B-17 Flying Fortress a menšom Bell P-63 Kingcobra, uviedol Federálny úrad pre letectvo (FAA). Rovnako nebolo zrejmé, či niekto prežil haváriu, ku ktorej došlo počas leteckou šou Wings Over Dallas na letisku Dallas Executive Airport.

Viaceré videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytili ako menšie lietadlo zasiahlo bombardér B-17 len pár desiatkom metrov nad zemou. Po zrážke sa lietadlá rozpadli na niekoľko veľkých kusov a následne spadli na zem, kde prišlo k výbuchu.

GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot