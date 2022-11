Dôležité víťazstvo pre Bidena: Nevada sa postarala o zvrat vo voľbách

Cortezová Mastová sa tak postarala o dôležité víťazstvo pre prezidenta Joea Bidena.

Cortezová Mastová tesne porazila republikánskeho vyzývateľa Adama Laxalta, bývalého generálneho prokurátora, ktorého podporil exprezident Donald Trump.

Po Cortezovej Mastovej víťazstve krátko po znovuzvolení demokratického senátora Marka Kellyho v piatok v noci v Arizone budú demokrati kontrolovať najmenej 50 kresiel v Senáte, pričom viceprezidentka Kamala Harrisová bude môcť rozhodovať vyrovnané počty v 100-člennej snemovni.

Ak by demokratický senátor Raphael Warnock vyhral druhé kolo volieb v Georgii 6. decembra proti republikánskemu vyzývateľovi Herschelovi Walkerovi, rozšírilo by to väčšinu demokratov na 51:49. Vďaka tomu by mali demokrati ďalšiu výhodu pri schvaľovaní obmedzeného počtu kontroverzných zákonov, ktoré môžu postúpiť jednoduchou väčšinou hlasov namiesto 60 potrebných pre väčšinu legislatívy.

Voliči v utorok rozhodovali o obsadení 35 kresiel v 100 člennom Senáte a všetkých 435 v Snemovni reprezentantov.

Novozvolený Senát zloží prísahu 3. januára.