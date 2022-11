Video: Ukrajinu čaká krutá zima. Takto sa miestni pripravujú na chlad v domácnosti

Ťažisko vojnového konfliktu na Ukrajine sa v posledných týždňoch prenieslo z frontu do domácností. Rusko pomocou bezpilotných dronov a striel najnovšie útočí na energetickú infraštruktúru krajiny, v dôsledku čoho mnohé regióny bojujú s výpadkami elektriny.

Problémy s dodávkou elektrickej energie hlási aj Kyjev, v ktorom nočná teplota v polovici novembra 2022 dosahuje mínusové teploty. Obyvatelia sú však odhodlaní vytrvať, o čom svedčí aj príbeh Eleny, ktorý zdokumentovala spravodajská služba Reuters.

Elena si vo videu stavia v byte stan, ktorý ju má lepšie chrániť pred chladom. „Je to otázka prežitia, jednoducho ide o prežitie. Nie je to o potešení, potešenie by som hľadala, keby som cestovala do Spojených štátov alebo Turecka a tam ležala na pláži,“ hovorí Kyjevčanka v rozhovore.

Elena je podľa vlastných slov nadšená turistka, ktorá so stanom a spacákom precestovala už 117 krajín sveta. Na výpadky elektriny ju pripravili aj stanovačky v Škandinávii pri mínusových teplotách.

Na všetky možné scenáre nasledovných dní sa Elena pripravuje aj pomocou solárneho panela a prenosnej chladničky so zásobou núdzových potravín. Mnohé z nich jej priniesol syn, ktorý od roku 2014 slúži ako lekár v ukrajinskej armáde.

„Odľahne mi, keď sa vráti,“ hovorí Elena o synovi. „Na ničom inom nezáleží. Keď sa vráti do Kyjeva, konečne si vydýchnem. Kým tu nie je, celý čas sa venujem stanovaniu.“

Napriek nedávnym úspechom ukrajinskej armády v Chersonskej oblasti je Kyjev naďalej opatrný. Primátor Vitalij Kličko dokonca vyzval obyvateľov, aby v nasledovných týždňoch zvážili dočasný pobyt u známych alebo rodiny v západnejších častiach krajiny.