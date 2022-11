Pozor na takéto správy od priateľov na Facebooku, môžu vám ukradnúť konto!

Na Facebooku sa šíri ďalší podvod. Hekeri sa v ňom tentoraz zamerali na rozposielanie nebezpečných správ priateľom napadnutého konta, takže to vyzerá, že príjemcu kontaktuje priamo jeden z jeho online priateľov. Upozornil na to portál Živé.sk.

Hromadne zasielaná správa obsahuje text „Si to ty vo videu?“ s odkazom zdanlivo vedúcim na sociálnu sieť TikTok. Odkaz má viacero podôb, no po jeho otvorení nasleduje vždy to isté – používateľ je presmerovaný na stránku, ktorá ho vyzve na zadanie prihlasovacích údajov. Tie sa následne dostanú k hekerom.

„Podvodníci sa získané dáta nemusia snažiť zneužiť hneď,“ vysvetľuje portál Živé.sk s tým, že pri testovaní podvodu sa redakcia stretla s pokusom o zneužitie až po 24 hodinách.

„Ak sa do konta dostanú, v prvej fáze ho pravdepodobne zneužijú na ďalšie rozposielanie podvodných správ a rozširovanie počtu účtov, ku ktorým majú prístup,“ informuje Živé.sk. Neskôr by podvodníci mohli šíriť škodlivý obsah prostredníctvom nástenky napadnutej obete.

Obeť najprv nevie, že ju napadli

Nebezpečenstvo nového podvodu tkvie aj v utajení hekerov, ktorí po infiltrovaní do konta najprv ostávajú v utajení, pričom pôvodný majiteľ má k nemu stále prístup a netuší, že nie je sám. „V neskoršej fáze podobných podvodov zvyknú používateľa z jeho konta 'vymknúť' zmenou hesla a ďalších údajov,“ uvádza Živé.sk.

V prípade, že sa podvodníci infiltrovali do vášho facebookového konta, pričom k nemu stále máte prístup, okamžite si zmeňte heslo, odhláste sa zo všetkých zariadení a aktivujte si dvojstupňovú autentifikáciu.

„Ak ste už prístup k svojmu kontu stratili, Facebooku treba nahlásiť, že váš účet bol prelomený. Sieť sa následne pokúsi overiť vašu identitu, aby vám mohla prístup ku kontu vrátiť,“ dodáva Živé.sk.