Ukrajina stavia múr na hraniciach s Bieloruskom

Námestník vedúceho úradu ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko uviedol, že vo Volynskej oblasti na hraniciach s Bieloruskom, ktoré podľa Kyjeva zostáva hrozbou, vyrástol tri kilometre dlhý múr s ostnatým drôtom. Nachádza sa tam podľa neho aj vrecia s pieskom a priekopy.

„Tým sa to nekončí, ale nebudeme zverejňovať podrobnosti,“ povedal Tymošenko. Ďalšie práce podľa neho prebiehajú aj v Rivnenskej a Žytomyrskej oblasti, ktoré tiež hraničia s Bieloruskom.

Tymošenko zverejnil tiež fotografie, na ktorých vidno príslušníkov bezpečnostného úradu odvíjať ostnatý drôt vedľa múru, ktorý sa zdal vysoký viac ako dva metre.

