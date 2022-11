Heger: Slovensko chce prehĺbiť spoluprácu s Estónskom v oblasti digitalizácie a školstva

Pre TASR to uviedol slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý navštívil v piatok v rámci zahraničnej pracovnej cesty Tallinn, kde rokoval aj s estónskou premiérkou Kajou Kallasovou.

„Spolupráca už prebieha, ale chceme ju prehĺbiť, aby sme z toho ako Slovensko benefitovali čo najviac. Vzdelávanie je zas oblasť, kde môžeme používanie digitálnych technológií využiť ešte viac,“ povedal premiér. Estónska strana podľa jeho slov potvrdila úzku spoluprácu so slovenskou vládou v súvislosti s projektom Slovensko v mobile.

„Estónsko je krásnym príkladom toho, že to funguje. Vidíme, že takmer celý národ využíva podávanie daňových priznaní prostredníctvom elektronického prostredia,“ podotkol s tým, že digitalizácia šetrí zdroje a čas.

Poukázal tiež na to, že v Estónsku zaviedli možnosť voliť cez internet. „Vysvetľovali nám, akým spôsobom zabezpečili, že je to bezpečné a chránené. Zároveň to ponúkajú iným krajinám, aby sa mohli inšpirovať,“ doplnil Heger krátko po tom, ako sa zúčastnil na prezentácii o e-Governmente v e-Estonia Briefing Centre v Tallinne.

Heger absolvoval od stredy (9. 11.) do piatka (11. 11.) trojdňovú zahraničnú pracovnú cestu. Navštívil Poľsko, Fínsko, Česko a Estónsko. Naspäť na Slovensko sa vráti v piatok večer.