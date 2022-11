Kuleba víta vývoj v Chersone, časť ruských vojakov sa možno nestihla stiahnuť

Vo svojom tvíte Kuleba podľa agentúry AFP napísal, že „Ukrajina práve teraz získava ďalšie dôležité víťazstvo“. Dodal, že bez ohľadu na to, čo Rusko robí alebo vyhlasuje, „Ukrajina vyhrá“.

Svoj príspevok Kuleba doplnil videozáznamom datovaným 11. novembrom, ktorý zachytáva skupinu civilistov, ako v Chersone odstraňujú z bilbordu plagát s nápisom „Rusko je tu naveky“.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX