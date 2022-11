Voľby by vyhral Hlas-SD. OĽANO by sa do parlamentu nedostalo, vyplýva z prieskumu

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali na prelome októbra a novembra, najvyššiu podporu by získala strana Hlas-SD s 18,6 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD so 14,2 percenta, tretia Republika s 11,8 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS, ktorý realizovali na reprezentatívnej vzorke 1011 respondentov vo veku nad 18 rokov v období od 25. októbra do 8. novembra. Do Národnej rady SR by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s podporou 9,8 percenta. SaS by podľa prieskumu získala 6,5 percenta hlasov. KDH a Sme rodina by mali zhodne podporu 5,8 percenta voličov. Pred bránami parlamentu by zostali OĽANO a ĽSNS, obe s 3,9-percentnou podporou. Za ľudí by získalo 2,4 percenta hlasov.