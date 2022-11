V Chersone zaviala ukrajinská vlajka. Podľa Kremľa mesto zostáva súčasťou Ruska

Uviedol to v piatok poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko s odkazom na zábery vlajky, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.

Heraščenko v tejto súvislosti citoval slová miestneho novinára Konsťantyna Ryženka: „Odbojové hnutie zasiela pozdrav. Sláva Ukrajine. Záber (vlajky) je aktuálny“. Správa je prevzatá z agentúry AFP.

Rusko vo štvrtok deklarovalo, že jeho vojaci začali z mesta Cherson ustupovať. Rozkaz na ich odsun z Chersonu vydal údajne v stredu ruský minister obrany Sergej Šojgu. V piatok ruské ozbrojené sily tvrdili, že sa už z Chersonu stiahli. Podľa rozkazu sa mali presunúť z pravého na ľavý breh rieky Dneper.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že odsunom ruských vojsk z Chersonu sa postavenie tohto mesta ani rovnomennej oblasti na Ukrajine nemení a naďalej zostáva súčasťou Ruska.

Rusko anektovalo 30. septembra okupované časti Chersonskej a Záporožskej oblasti a tiež Doneckú a Luhanskú oblasť. Stalo sa tak po narýchlo zorganizovaných pseudoreferendách, ktoré odsúdili Kyjev aj Západ.

V súvislosti s deklarovaným odsunom Rusov z Chersonu sa predtým objavili podozrenia, že by mohlo ísť len o krycí manéver, ktorý by mohol ukrajinských vojakov rozmiestnených v blízkosti mesta vlákať do pasce.

Peskov v piatok novinárom povedal, že štatút Chersonskej oblasti zostáva napriek odsunu „nemenný“. „Ide o subjekt patriaci k Ruskej federácii - to je právne stanovené a nemenné... Nijaké zmeny (v tomto smere) nie sú možné,“ uviedol.

Hovorca Kremľa dodal, že Moskva „neľutuje“ vyhlásenie pripojenia Chersonskej a troch ďalších oblastí na Ukrajine k Rusku.

Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom a súčasne jedinou metropolou niektorej z ukrajinských oblastí, ktorú ruské ozbrojené sily ovládli po začiatku invázie z 24. februára.