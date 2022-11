SaS sa nezúčastní na hlasovaní o odvolaní Mikulca

Vyhlásil to šéf SaS Richard Sulík. Tvrdí, že na hlasovaní nebude dostatok poslancov a ak neprídu ani zvyšní opoziční poslanci, hlasovanie by sa mohlo presunúť.

Koalícia podľa Sulíka dúfa, že v pléne nebude pri odvolávaní Mikulca dostatok poslancov. „My sa preto nebudeme zúčastňovať hlasovania a pokiaľ si ostatné opozičné strany myslia, že to nemá byť len divadlo, ale mal by byť minister odvolaný kvôli jeho neschopnosti, tak sa nezúčastnia tiež, a tým pádom bude parlament neuznášaniaschopný,“ priblížil Sulík s tým, že hlasovanie by sa mohlo odložiť na 29. novembra, keď má začať ďalšia riadna schôdza a poslanci SaS do parlamentu prídu. „Uvidíme, koľko hlasov zo strany Borisa Kollára príde na odvolanie Mikulca. Iba hlasy SaS nevedia odvolať Romana Mikulca, pokiaľ sa nepridá Sme rodina,“ povedal.

Sulík kritizoval hnutie OĽANO za chaos v krajine. Myslí si, že OĽANO už dávno nie je protikorupčné hnutie a stratilo zábrany, pretože sa chce udržať pri moci.

Parlament v piatok rokuje na mimoriadnej schôdzi o situácii v zdravotníctve iniciovanej Smerom-SD. Po prerokovaní má začať schôdza o odvolávaní Mikulca. Na rad by mohla prísť v utorok (15. 11.). Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra inicioval takisto Smer-SD. Vyčíta mu nezvládanie situácie s nelegálnou migráciou.