Raši: Situácia v zdravotníctve má len dve riešenia

Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z Hlasu-SD Richard Raši v diskusii na mimoriadnej schôdzi k zdravotníctvu. Vyzval premiéra Eduarda Heger a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby sa začali situácii venovať a rokovali s lekármi, až dokým sa situácia nevyrieši. Poukázal na jednotlivé požiadavky lekárov a ich možné riešenia.

„Situácia v zdravotníctve má len dve riešenia, dohodu alebo obete. Iné riešenie nie je. Dohoda je podľa mňa to jediné, k čomu nakoniec bude musieť dôjsť, pretože výpoveď 2100 lekárov je absolútne neriešiteľnou situáciou,“ povedal Raši. Poukázal na štruktúru podaných výpovedí. Skonštatoval, že ak podajú výpovede pracovníci z ARO, môže mať nemocnica aj celý chirurgický a úrazový tím, ale pacienta nezoperujú a v kritickom stave ani nezachránia.

Raši tiež podotkol, že žiaden štát nemá toľko lekárov alebo sestier, aby dokázali kompenzovať takéto krízy a nedokáže nám pomôcť ani žiadne okolitý štát. Preto si myslí, že k dohode medzi vládou a lekárskymi odborármi bude musieť prísť skôr či neskôr, pretože štát nemá páky, aby udržal lekárov na ich pozíciách.

Tvrdí, že štát má dostatok peňazí na dofinancovanie zdravotníctva. Uviedol, že ak by sa do sektoru presunulo z pandemickej rezervy či rezervy vlády na legislatívne zmeny 400 až 440 miliónov eur, budeme na úrovni Českej republiky a vyrieši sa prvý problém čisto finančného charakteru. Poukázal aj na požiadavku lekárov zabezpečiť dostatok personálu na jednotlivých oddeleniach. „Chcú len, aby tam bolo minimum potrebných ľudí,“ podotkol. Ani ďalšie požiadavky lekárov podľa neho nie sú nesplniteľné. Spomenul napríklad navýšenie počtu medikov, pričom však kritizoval spôsob, akým to oznámil a chce urobiť minister financií.

Do diskusie sa v pléne NR SR zatiaľ zapájali len opoziční poslanci. Členovia koalícia na nich doteraz nereagovali. Písomne prihlásený je po Rašim už len Milan Mazurek (nezaradený). Následne sa budú môcť poslanci prihlásiť aj ústne. V sále je prítomný aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).