Smer-SD inicioval mimoriadnu schôdzu. Toto chce presadiť

Inicioval ju opozičný Smer-SD. Strana chce na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament zaviaže vládu konať a dohodnúť sa s lekármi na prijateľných podmienkach.

Strana upozornila na hrozbu výpovedí zhruba 2000 lekárov a ohrozenie poskytovania riadnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Parlament podľa nej musí formou uznesenia zaviazať vládu, aby nielen rokovala s odborármi, ale aby na konci dňa aj podpísali memorandum, ktoré bude viesť k riešeniu situácie. Predložené uznesenie má spočívať aj v požiadavkách odborárov.

Poslanci zároveň odsúhlasili, že v piatok budú pokračovať až do úplného prerokovania návrhu. Hlasovať o predloženom uznesení by mali v utorok (15. 11.) o 11.00 h. Po hlasovaní by mali mať polhodinovú prestávku a následne by sa mala začať ďalšia mimoriadna schôdza. Inicioval ju opäť Smer-SD. Odvolávať chce na nej ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Strana mu vyčíta nezvládanie situácie s nelegálnou migráciou.