Kontroly na hraniciach nekončia. Rakúsko ich predlží do tohto termínu

Kontroly na hraniciach Rakúska s Maďarskom a Slovinskom by mali platiť odteraz ešte najmenej pol roka. Rakúskej agentúre APA to v piatok povedal minister vnútra Gerhard Karner.

Karner považuje toto opatrenie za nevyhnutnú súčasť boja proti prevádzačom. Hraničné kontroly sa podľa neho vykonávajú v úzkej koordinácii so susednými štátmi. Poukázal na to, že napríklad aj Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom.

Český minister vnútra Vít Rakušan vo štvrtok avizoval, že keďže sa situácia s prevádzačstvom nezlepšuje, kontroly ostanú v platnosti aj po 13. decembri.

Rakúsko o predĺžení kontrol na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom bude oficiálne informovať Európsku komisiu. Pripomína zároveň, že hraničné kontroly v súčasnosti vykonávajú aj Nemecko, Dánsko či Francúzsko.

V rámci schengenského priestoru môžu jednotlivé krajiny vykonávať hraničné kontroly len v prípade vážneho ohrozenia verejného poriadku či bezpečnosti, a to najviac pol roka. Po uplynutí tohto obdobia musí daný štát preukázať existenciu inej vážnej hrozby vyžadujúcej si hraničné kontroly.