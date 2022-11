Útok na policajtov vyšetruje prokuratúra zaoberajúca sa terorizmom

Informácie pochádzajú z agentúry AFP.

„Prevzali sme tento prípad, pretože existuje podozrenie na teroristický motív, ktorý vyšetrovatelia potvrdia alebo vyvrátia,“ uviedol hovorca prokuratúry Eric Van Duyse.

Incident sa odohral vo štvrtok okolo 19.15 h SEČ v blízkosti jednej z troch hlavných železničných staníc v hlavnom meste Belgicka – Brussel-Noord. Útočník podľa miestnych médií kričal: „Alláhu akbar!“ (arabsky: Boh je najväčší).

Ako informovali britské noviny Express, na útok na dvoch policajtov reagovali streľbou ich dvaja kolegovia a podľa vyhlásenia polície útočníka „zneškodnili“, avšak nezabili. So zraneniami ho neskôr záchranári previezli do nemocnice. Napadnutý 29-ročný policajt zraneniam spôsobeným nožom podľa denníka Le Soir podľahol po prevoze do nemocnice.

„Naši policajti riskujú životy každý deň, aby zaistili bezpečnosť našich občanov. Dnešná dramatická udalosť to opäť raz ukazuje,“ uviedol na Twitteri belgický premiér Alexander De Croo. Dodal, že v myšlienkach je pri rodine a priateľoch usmrteného policajta a pevne verí, že jeho hospitalizovaný kolega sa zo zranenia dostane.

Ministerka vnútra Annelies Verlindenová povedala, že v súvislosti s koordináciou odozvy na násilný incident je v kontakte s bruselským starostom, policajným šéfom a bezpečnostnými zložkami. „Takéto násilie voči našim ľuďom je neprijateľné,“ zdôraznila.

Agentúra AP pripomína, že Belgicko sa v poslednom desaťročí stalo terčom viacerých teroristických útokov vrátane samovražedných bombových útokov z roku 2016 na bruselskom letisku a v metre, pri ktorých zomrelo 32 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.