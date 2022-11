​Čo sa stane, ak budete kŕmiť psa len ľudskou stravou? Dôležitá je jedna zásadná zmena

Niektoré druhy bežnej ľudskej stravy sú pre psa lepšie stráviteľné ako štandardné suché granule, čo však neznamená, že sú preňho aj zdravšie. Konzumácia takýchto jedál však prinajmenšom vedie k jednej podstatnej zmene, a tou je nižšia frekvencia vyprázdňovania, ukazuje výskum z roku 2021.

Korenie a čokoláda nie, mäso a zelenina áno

O to, aby sme považovali klasickú ľudskú stravu za škodlivú pre psa, sa nepostarala veda, ale marketing. Je síce pravda, že psy by sa mali vyhýbať jedlám ako čokoláda, korenie alebo ovocie, no vhodne pripravené mäso a zelenina im nijako neubližujú.

Treba si uvedomiť, že človek po tisícky rokov kŕmil svojho najlepšieho priateľa zvyškami obeda, a ten sa pomaly vyvinul tak, aby ich dokázal stráviť. Oproti tomu sa ponúka ani nie 150 rokov staré psie žrádlo, ktoré najpravdepodobnejšie vzniklo len ako snaha zamedziť nadmernej spotrebe mäsa.

Mnohí súčasní majitelia psov sa domnievajú, že kŕmením zvyškami by im mohli ublížiť, zatiaľ čo granuly podľa nich obsahujú množstvo živín presne zameraných na zvieracie potreby. Ak aj siahnu po inej strave, väčšinou psom doprajú zdravé, čerstvé, organické a minimálne spracované potraviny. Všetky tieto prívlastky znejú prospešne, ale o ich celkovom vplyve na zdravie domácich zvierat zatiaľ veľa nevieme.

Fenomén v podobe „human grade“

Tie najkvalitnejšie psie krmivá často nesú označenie „human grade“, vďaka ktorému majiteľ vie, že sa vyrábajú zo surovín určených aj na ľudskú spotrebu. Obvykle ide o krmivá, ktoré sa pripravujú bez nadmerného spracovania a chemických konzervantov.

Práve na takúto stravu sa zameral výskum publikovaný na stránkach Journal of Animal Science, podľa ktorého jej konzumácia vedie k nižšej frekvencii vyprázdňovania psov.

Vedci po dobu štyroch týždňov kŕmili 12 bíglov klasickými granulami, ktorých však museli zožrať podstatne viac, aby si udržali telesnú hmotnosť. Psy sa v tomto čase vyprázdňovali trikrát častejšie oproti tomu, keď im podávali potravu označenú ako „human grade“. Aj v porovnaní s čerstvými potravinami „zo stola“ sa psy pri žraní granúl vyprázdňovali 1,5 až 1,7-krát častejšie.

Nižšia frekvencia vyprázdňovania pri konzumovaní ľudských potravín naznačuje, že sú pre psy ľahšie stráviteľné ako krmivo. To navyše nedokáže ovplyvniť črevné baktérie do takej miery ako klasické potraviny.

Ako často kŕmite psa? Pozor, môžete tým ovplyvniť riziko vzniku ochorení!

„K vzniku jedinečných mikrobiálnych profilov pravdepodobne dochádza vplyvom rozdielov v spracovaní stravy, zdrojoch surovín a koncentrácii a type vlákniny, bielkovín a tukov, ktoré ovplyvňujú psie trávenie a množstvo surovín, ktoré kvasia v hrubom čreve,“ hovorí odborníčka na výživu z Univerzity v Illinois Kelly Swansonová.

Výsledky aktuálneho výskumu sa zhodujú s predošlými nezávislými zisteniami, podľa ktorých čerstvé alebo surové mäso takisto mení črevný mikrobióm psov, hoci na zistenie vplyvu takejto stravy na ich celkové zdravie bude potrebný ďalší výskum.

Swansonovej štúdia z roku 2018 napríklad poukazuje na skutočnosť, že psy lepšie trávia pečené krmivo bez obsahu obilnín a tento typ stravy spolu so surovým mäsom prispieva k znižovaniu hladiny ich krvného cukru a zvyšovaniu hladiny tuku.

Luxus pre zanietených

Jedným z mála rizík kŕmenia psov krmivom označeným ako „human grade“ alebo zbytkami obeda či večere je ich negatívny dopad na životné prostredie. Vedci preto navrhujú prechod na alternatívu v podobe hmyzu, ktorá na vyprodukovaný kilogram spôsobuje 25-krát menej emisií v porovnaní s hovädzím mäsom.

Swansonová na záver dodáva, že pokiaľ je vami zvolené krmivo bezpečné a spĺňa nutričné požiadavky psa, netreba ho meniť. Odborníčka považuje drahšie ingrediencie skôr za luxus ako potrebu.