Priestupky vodičov na cestách bude trestať automatizovaný systém, Mikulec priblížil detaily

Testovať by ho mohlo začať v decembri 2023, do prevádzky by mal byť nasadený koncom roka 2024. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu.

Zámerom je zautomatizovať celý proces konania o správnom delikte, od zberu dôkazu, cez celé konanie o správnom delikte až po odoslanie pohľadávky na vymáhanie, a to s minimálnou interakciou používateľa. Súčasťou nového informačného systému bude modul automatického spracovania evidencie porušení pravidiel cestnej premávky, ktorý zabezpečí spracovanie incidentu, prenos dôkazu do existujúceho informačného systému rezortu vnútra a iniciuje spustenie procesu správneho konania.

„Vybudujeme teda systém, ktorý okrem iného automaticky archivuje záznamy a v konečnom dôsledku ešte zvyšuje transparentnosť a efektívnosť procesu,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Nový systém umožní tiež priamo obci pokutovať držiteľa vozidla za nedodržiavanie parkovacej politiky, nerešpektovanie zákazu státia či zastavenia na vyznačených plochách alebo zákazu vjazdu do určených zón. Vznikne aj modul štatistík, poskytujúci prehľad všeobecných informácií o porušovaní pravidiel cestnej premávky, štatistické výstupy a reporty, ako aj auditné záznamy pre kontrolu procesov a úkonov.

Súčasťou projektu bude okrem obstarania softvéru nevyhnutného pre jeho fungovanie aj obstaranie technických prostriedkov na dokumentáciu porušení pravidiel cestnej premávky. Kompletná podoba projektu by mala byť známa v lete budúceho roka.