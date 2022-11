Heger vo Fínsku: Vzdelávanie a osobnostný rozvoj musia stáť na hodnotách

Premiér sa spolu so šéfom rezortu školstva Jánom Horeckým zúčastnil na prezentácii vedeckého projektu o príčinách rastúcej radikalizácie v spoločnosti a v školách medzi mladými ľuďmi.

Zdôraznil, že pri boji proti rastúcej radikalizácii je potrebné venovať pozornosť sociálnym sieťam. Vyzdvihol dôležitosť vzdelávania a potrebu spolupráce s políciou.

„Veľa hovoríme o konkrétnych profesiách a obsahu, čo by mal človek vedieť. Nesmieme zo vzdelávacieho procesu vynechať hodnoty,“ zdôraznil premiér. Pedagógovia by mali podľa jeho slov vytvárať žiakom priestor na diskusiu o udalostiach, ktoré sa dejú vo svete.

„Na Slovensku nezačíname na zelenej lúke. Máme z čoho ťažiť. Fíni nám pripomenuli Jana Amosa Komenského. Základy fínskeho a slovenského vzdelávania majú rovnaký prameň,“ uviedol. Za dôležitú okolnosť označil aj potrebu celoživotného vzdelávania.

„Nie je to len o posilnení počtov učiteľov a psychológov, ale je to aj investícia do ich kontinuálneho rozvoja. Nekončí to pedagogickou fakultou,“ dodal s tým, že je tiež potrebné skvalitňovať inštitúcie, ktoré pomáhajú rozvíjať vzdelanosť učiteľov.

„Neexistujú reformy, ktoré sa dajú spraviť z noci do rána, ale nemôžeme už odkladať ani jeden deň,“ zdôraznil šéf rezortu školstva Horecký. Ubezpečil, že na zmeny v školstve Slovensko využije aj prostriedky z plánu obnovy. Hovoril tiež o potrebe vzájomného rešpektu a úcty.

Slovenský premiér je od stredy (9. 11.) do piatka (11. 11.) na zahraničnej pracovnej ceste, ktorá zahŕňa návštevy Poľska, Fínska, Česka a Estónska.