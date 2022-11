ÚMS sa obrátila na premiéra pre zavedenie úpravy odpadu pred skládkovaním

Problémom je, že mestá na túto zmenu nie sú pripravené. V najbližších dňoch je ÚMS rozhodnutá osloviť aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

O riešenie problémov žiada únia envirorezort od začiatku tohto roka. „Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dlhodobo nie je ochotné počuť argumenty samospráv z praxe a reflektovať na potrebu reálnejších opatrení. O včasné riešenie identifikovaných problémov ÚMS žiada rezort od začiatku tohto roka, žiaľ, neúspešne,“ poukázala únia.

ÚMS spolu so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje iniciatívu, ktorou chce na problém upozorniť a domôcť sa riešenia. „Žiadať ich budeme o riešenie problematiky, prípadne o vstup samosprávnych združení ako vedľajších účastníkov do konania o infringemente voči Slovenskej republike,“ povedal prezident únie Richard Rybníček. Ich rozhodnutie je podľa neho výsledkom rokovaní so zástupcami MŽP pod vedením štátneho tajomníka Juraja Smatanu, z ktorého sú sklamaní.

O probléme je ÚMS pripravená informovať aj monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, ktorá je naplánovaná na december. „Zároveň pracovná skupina, v ktorej má zastúpenie aj únia miest a ktorá nepovažuje nový predložený legislatívny návrh z dielne MŽP SR týkajúci sa úpravy odpadu za premyslený, má za to, že je v rozpore s európskou legislatívou,“ uviedla Piršelová. Z tohto dôvodu pracovná skupina oznámila rezortu, že sa na tomto návrhu nebude ďalej podieľať a nebude ho podporovať.

Envirorezort podľa ÚMS vytvoril časovú tieseň a jeho prístup k riešeniu považuje za neakceptovateľný. Tvrdí, že na rokovaní nedostali žiadne informácie, či a kedy zástupcovia rezortu s Európskou komisiou rokovali, aké boli návrhy Slovenska a aké k nim komisia zaujala stanovisko. „Neurčitá hrozba infringementom zo strany komisie vyvoláva nedôveru, že zo strany MŽP SR ide o manipulatívnu argumentáciu,“ skonštatovala.

Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2023. Zástupcovia samospráv a zberových spoločností žiadali posunutie zavedenia termínu o dva roky. MŽP sa vtedy pre TASR vyjadrilo, že neplánuje termín posúvať. Ak envirorezort nevyhovie posunutiu termínu, budú zástupcovia zvažovať vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, prípadne ostrého štrajku.

Mechanicko-biologickou úpravou odpadu sa žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, nebude môcť v budúcnosti uložiť na skládkach. Ide o fyzikálny, tepelný, chemický alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.