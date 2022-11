Stoltenberg: Ústup Ruska z Chersonu by bol ďalším víťazstvom Ukrajiny

„Uvidíme, ako sa situácia na mieste vyvinie v najbližších dňoch. Je však jasné, že Rusko je pod silným tlakom a ak by sa stiahlo z Chersonu, bolo by to ďalšie víťazstvo Ukrajiny,“ povedal Stoltenberg vo štvrtok v Ríme po rokovaní s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Informovala o tom agentúra AFP.

Ukrajina vo štvrtok oznámila, že jej jednotky dobyli ďalších 12 miest a obcí v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Tento postup ukrajinská armáda zaznamenala deň po tom, čo Rusko nariadilo svojim jednotkám stiahnuť sa z mesta Cherson.

Stoltenberg komentoval, že zásluha za tieto územné zisky prináleží ukrajinským vojakom. Pripomenul však aj „bezprecedentnú podporu“, ktorú Ukrajine poskytli spojenci NATO vrátane Talianska. Táto podpora je pre Ukrajinu životne dôležitá a prispieva k tomu, že situácia na bojiskách sa mení každý deň.

Meloniová, ktorá sa ujala úradu predsedníčky talianskej vlády koncom októbra, po stretnutí so Stoltenbergom uviedla, že jednou z jej priorít je pracovať na posilnení aliancie, aby bola „ešte viac schopná reagovať na hrozby prichádzajúce zo všetkých strán.“

„Aliancia je nevyhnutná pre bezpečnosť a prosperitu našich krajín,“ povedala Meloniová pred novinármi.

AFP pripomenula, že v Meloniovej vláde sú aj ľudia sympatizujúci s Moskvou, premiérka však opakovane zdôrazňuje svoju podporu Ukrajine a sankciám uvaleným Západom proti Rusku.