​5 chýb pri používaní routera, ktoré vám zbytočne zaťažujú finančný rozpočet

Domácnosti s pomalým internetovým pripojením riešia tento problém zmenou poskytovateľa alebo výhodnejším balíčkom, ktorý však znamená vyššiu mesačnú splátku.

Dvíhanie poplatkov za prevádzku internetu je neraz zbytočné, keďže za pomalé pripojenie môže aj naša vlastná nevedomosť. Zástupca londýnskej spoločnosti Community Fibre, ktorá poskytuje internet v rámci Londýna, tvrdí, že jedným z najlepších spôsobov, ako doma zrýchliť internetové pripojenie, je umiestniť router do centrálnej časti domácnosti.

Podľa odborníka by ste router nikdy nemali umiestňovať za televízor alebo nábytok, ale mal by byť na viditeľnom a dobre prístupnom mieste, odkiaľ môže bez prekážok vysielať signál do všetkých častí domácnosti.

Táto chyba pri používaní wifi vás môže vyjsť draho. Takto sa stávate terčom podvodníkov

Router nepatrí ani priamo na dlážku, odkiaľ môže vysielať signál do zeme. Podľa Community Fibre je najlepšie „pripevniť ho na stenu alebo umiestniť ho do vyvýšenej polohy, kde oň nezakopnete ani ho inak nepoškodíte“.

Ďalšou chybou pri hľadaní miesta pre router je jeho umiestnenie pri okne – môže tak vysielať signál von z domácnosti. „Čím viac stien doma máte a čím sú hrubšie, zvlášť tie tehlové, tým ťažšie nimi prenikne WiFi signál, nezabúdajte na to,“ upozorňuje zástupca.

Router ďalej nepatrí ani do blízkosti zariadení, ktoré vysielajú rušivý signál. Ide napríklad o mikrovlnky či bezdrôtové reproduktory. „Kvapaliny blokujú WiFi, takže neskrývajte router za akvárium alebo policu s vínami,“ tvrdí expert.

Rýchlosť širokopásmového pripojenia sa obmedzuje aj vyšším počtom zariadení, ktoré ju odoberajú, preto odpojte všetky tie, ktoré nevyužívate.

Spoločnosť Intel súhlasí s uvedenými postupmi a dodáva, že pre najlepšiu kvalitu signálu je potrebné umiestniť router „do otvoreného priestranstva na najviac využívanom poschodí domu, ďaleko od stien a prekážok.“

„Ideálne by sa mal nachádzať mimo podlahy a nad nábytkom. Oddeľte ho od ostatnej elektroniky, ktorá môže brániť vysielaniu. Ide aj o mikrovlnky, detské monitory a bezdrôtové telefóny,“ cituje portál Express.

Ak túžite po ešte kvalitnejšom pripojení, zvážte kúpu zosilňovača WiFi signálu, ktorý slúži najmä na prenos pripojenia do ťažko prístupných miest v domácnosti. Pomôže aj vo viacposchodových domoch alebo domoch s hrubými stenami.