Hirman prezradil viac o cenách energií pre domácnosti. Takto sa budú vyvíjať od nového roka

Regulované ceny vyrátané na základe trhových cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by totiž priniesli ich extrémne zdraženie. V stredu to počas rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti povedal minister hospodárstva Karel Hirman.

„Ceny elektriny a plynu pre občanov od 1. januára budú riešené formou všeobecného hospodárskeho záujmu, pretože ceny, ktoré by stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe platných legislatívnych noriem, by boli veľmi vysoké,“ povedal Hirman. Zmluvu so Slovenskými elektrárňami, ktorá zachováva pre dodávky domácnostiam počas nasledujúcich dvoch rokov aktuálne ceny silovej elektriny, zatiaľ ešte posudzuje Európska komisia. „Tento proces ešte prebieha, ale tak či onak pôjdeme cestou všeobecného hospodárskeho záujmu,“ dodal Hirman. Pri plyne bude vláda rozdiel medzi nákupnou cenou a cenou pre domácnosti riešiť formou dotácií.

Výrazné zdražovanie hrozí domácnostiam aj za dodávky tepla z centrálnych kotolní. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris upozornil, že úrad už spracúva žiadosti o stanovenie ceny tepla od 480 teplární a v priemere by sa cena mala zvýšiť približne o 90 %. Medzi jednotlivými dodávateľmi sú však veľké rozdiely. Návrhy na maximálne ceny tepla sa pohybujú od poklesu o 76 % až po nárast o 600 %. Úrad by podľa Jurisa privítal stanovenie limitu na maximálny nárast ceny tepla, hoci podľa neho ide o radikálny krok. Do konca novembra musí podľa Jurisa vydať úrad rozhodnutia na základe aktuálnej legislatívy.

Hirman upozornil, že stanovenie cien tepla z centrálneho vykurovania je najzložitejšia téma. Rezort podľa ministra musí zabezpečiť, aby žiadna kategória domácností nebola výraznejšie zaťažená nákladmi na vykurovanie ako ostatné. „Aj toto je výrazný faktor, ktorý musíme sledovať,“ dodal Hirman. Priblížil, že rezort hospodárstva bude hľadať optimálne riešenie na kompenzácie vysokých cien tepla v najbližších dňoch, pretože doteraz nemal k dispozícii potrebné údaje.