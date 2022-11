Remišová: Návrh znížiť DPH pre vleky je nesystémový, Za ľudí ho nepodporí

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Odmietla zároveň podporu tohto návrhu.

„Na tomto návrhu sme sa na koaličnej rade nedohodli a my v strane Za ľudí zaň nezahlasujeme,“ vyhlásila. Podobné iniciatívy označila za nesystémové kroky. „Ak to chceme riešiť systémovo, nemôžeme si pre podporu vybrať jednu časť segmentu, ktorá sa má zvýhodniť. Keď už hľadáme možnosť podpory, musí to byť oblasť cestovného ruchu ako taká,“ zdôraznila.

Návrh na dočasné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 percent, ktoré by sa týkalo lanoviek, lyžiarskych vlekov či umelých kúpalísk, predložil v utorok (8. 11.) na rokovanie Národnej rady SR poslanec Sme rodina Miloš Svrček. Znížená DPH by sa podľa Svrčekovho návrhu mala zaviesť na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov. Toto zníženie DPH by sa malo uplatňovať do 30. apríla 2023. Plénum napokon odsunulo návrh na ďalšiu riadnu schôdzu.