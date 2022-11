Sú AR okuliare budúcnosťou? Takto zasiahnu do nášho súkromia!

AR okuliare (Artificial reality) vám dokážu priamo pred očami ukázať napríklad mapy, kompas, či otvoriť internetový vyhľadávač, ak si to situácia vyžaduje. Táto technológia je zatiaľ vo svojich počiatkoch, no spoločnosti už sľubujú naozaj fascinujúcu budúcnosť. Príkladom je Meta, ktorá v súčasnosti vyvíja AR okuliare, ktoré by vám umožnili zapnúť lampu pohľadom, alebo vám ukázať, kde ste si nechali kľúče.

Aj žiarivá budúcnosť však má stránky, o ktorých spoločnosti nechcú až tak hovoriť. AR okuliare zachytávajú pohyb našich očí. Nie je jasné aký druh informácie chcú spoločnosti získavať a analyzovať. Psychológovia totiž už dávnejšie odhalili, že pohyby očí ponúkajú okno do nášho podvedomia.

Moderné sledovače zraku používajú infračervené svetlo na to, aby osvietili naše oči. To spôsobuje odraz, ktorý zachytáva kamera s vysokým rozlíšením. Rozlišovacie programy následne rozpoznajú kam sa pozeráme a dokážu dokonca vytvoriť aj tepelnú mapu toho, kam sa človek v danom prostredí pozeral. Medzi zaznamenané dáta sa radí aj poloha našej zrenice či to, ako žmurkáme, či pohybujeme očami.

Na to, aby mohli AR okuliare fungovať však musia vedieť, kam sa pozeráte. Nielenže môžete mať rôzne funkcie umiestnené na rôznych častiach „obrazovky“, no okuliare musia vedieť aj to kde sa nachádzate, na čo sa pozeráte a čo by ste chceli urobiť. Spoločnosti ako Meta majú podľa slov etikov naozaj prísne pravidlá. Tvrdia, že dbajú na transparentnosť a anonymizovanie zozbieraných dát, no to nič nemení na tom, že tieto dáta zbierajú.

Otázka súkromia

Projekt Aria je koncept AR okuliarov, do ktorého Meta vrazila už miliardu amerických dolárov. Podľa stránky spoločnosti okuliare zachytia audio a video z uhla pohľadu ich užívateľa. Zároveň budú sledovať pohyby jeho očí a polohu. Zatiaľ tento koncept testujú len zamestnanci spoločnosti, no vízia Mety je taká, že ich v budúcnosti bude nosiť „každý a všade“.

„Máme niekoľko predbežných opatrení podľa ktorých narábame s dátami, ktoré zozbierame. To sa týka spôsobu akým dáta spracujeme, uložíme, použijeme a kto bude mať ku nim prístup,“ píše Meta.

Mnohé spoločnosti vidia v AR okuliaroch „svätý grál“. Spojenie našej polohy s tým, na čo sa pozeráme môže spoločnostiam poskytnúť informácie o našich podvedomých reakciách, ktoré si nemusíme sami uvedomovať. Spolu s tým sa otvára priestor pre cielené reklamy, ktoré sa môžu naučiť predpovedať vaše správanie na základe toho, čo všetko okuliare videli. Na základe toho všetkého by vám okuliare mohli ukázať reklamy.

Technológia pre naozaj pokrokové AR okuliare zatiaľ neexistuje, čiže o možnom využití, alebo zneužití tohto nástroja môžu experti len teoretizovať. Spoločnosť Microsoft, ktorá momentálne pracuje na headsete Magic Leap si patentovala mechanizmus, vďaka ktorému dokážu okuliare poznať, či sa pozeráte do diaľky, alebo na blízko. V tomto smere by na základe vášho pohľadu dokázali rozpoznať, či sa pokúšate prečítať vzdialenú ceduľu a následne by vám ju mohli zväčšiť.

Technológia vylepšenej reality v sebe ukrýva obrovský potenciál, no zároveň môže aj výrazne zasahovať do vášho súkromia. Než ale nastane budúcnosť, kedy bude každý z nás vlastniť pár AR okuliarov, môžu etici rozmýšľať nad tým, ako táto technológia ovplyvní naše súkromie.