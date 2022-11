Video: Pytón v sebe skrýval monštruózny úlovok. Pre toto ho museli zabiť

Geologička zdieľala zábery momentu, keď z 18-metrového barmského pytóna vytiahla veľkého aligátora. Rosie Moore a jej tím pomaly vytiahli stále neporušeného aligátora zo žalúdka hada v ich laboratóriu na Floride. V rozhovore pre DailyMail.com povedala, že to podčiarkuje obrovský problém invazívnych pytónov v národnom parku Everglades, ktoré sa zvyčajne živia cicavcami a malými plazmi.

Pytóna usmrtili po tom, ako ho odchytili terénni pracovníci kvôli jeho nebezpečnej predácii. "Zavolali nám a povedali, že je v ňom veľký predmet, mysleli sme si, že je to buď jeleň, alebo aligátor. Je to určite šokujúce, bolo to prvýkrát, čo som videla takúto udalosť, nikdy som nevidela pytóna s niečím takým.”