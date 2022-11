Doba, keď americká armáda „trénovala“ jasnovidcov: Kontroverzný projekt Stargate fascinuje aj dnes

Ten sa oficiálne začal v roku 1978 a jeho cieľom bolo vyšetrovanie psychických schopností teda presnejšie to, či by sa špióni mohli naučiť vidieť vzdialené udalosti len pomocou svojej mysle. V 70. rokoch minulého storočia totiž Spojené štáty skutočne verili tomu, že v tej dobe úhlavný nepriateľ, Sovietsky Zväz, utrácal 60-miliónov rubľov na „psychotronický“ výskum, teda toho, ako umiestniť ľuďom do hlavy myšlienky, či ich inak obťažovať.

Medzi rokmi 1963 a 1964 sa objavili dokopy tri dokumenty zo spravodajskej služby CIA, v ktorých sa môžete dočítať o niekoľkých mimoriadne zaujímavých konverzáciách medzi agentom CIA a profesorom Kerimovom, ktorý v tej dobe učil na univerzite v Leningrade. Rozprávať sa mali o kybernetickom výskume Sovietskeho zväzu, pričom nepohrdli ani pár pohárikmi.

Inými slovami povedané, dvojica pila, pričom sa rozprávala o ovládaní mysle a podobných bláznivých témach. Profesor mal špiónovi povedať o prípade z Kyjeva, kedy sa podarilo nahrať mozgovú aktivitu profesionálneho pianistu a následne ju „prehrať“ do ruky človeka, ktorý v živote nesedel za týmto hudobným nástrojom. Podľa príbehu mal človek hrať rovnako dobre, ako profesionál, hoci aj CIA v správe označila tieto príbehy ako „trochu nedôveryhodné“.

To však nezabránilo americkej armáde v tom, aby začala skúmať potenciál psychických síl. Od roku 1972 začali dvaja fyzici testovať schopnosti rôznych „médií“ medzi ktorými bol aj Uri Geller, ktorý sa neskôr stal svetovou celebritou. Povaha výskumov ostáva dodnes záhadou, no podľa všetkého boli úspešné, čo pritiahlo pozornosť amerického ministerstva obrany. Ministerstvo obrany si najalo psychológa Raya Hymana na to, aby vyšetril Gellera a zistil, či skutočne môže mať psychické schopnosti. Hyman ho označil ako „totálneho podfukára“.

Takmer neuveriteľnou zaujímavosťou ale je to, že projekt má na svojom konte aj úspechy. Podľa všetkého sa im podarilo v roku 1976 lokalizovať sovietske špionážne lietadlo. Rok na to dostal program ďalšie dotácie.

Koniec projektu

Až na údajné lokalizovanie špionážneho lietadla sa však projekt Stargate nespája so žiadnymi ďalšími relevantnými výsledkami. V roku 1995 však americká CIA požiadala o to, aby projekt prešiel pod jej vedenie. Požiadala o kritické vyhodnotenie projektu, počas ktorého sa zistilo, že psychické schopnosti, v projekte označované ako „vzdialené pozorovanie“ v skutočnosti nefungujú a táto metóda nikdy nebola použitá v praxi. Zarazí však fakt, že projekt Stargate stál 20-miliónov amerických dolárov.

Po ukončení projektu americká CIA odtajnila spisy, ktoré teraz možno nájsť na aj na internete. Neskôr sa objavili aj knižné publikácie, ktoré popisovali všetky chyby, ktorých sa projekt dopusti.

Aj napriek mimoriadne kontroverznej povahe výskumu sa vedci projektu Stargate pokúšali pracovať aspoň v rámci ako-tak nastavených vedeckých mantineloch. Vytvorili niekoľko striktných pravidiel a protokolov, ktoré podľa výskumníkov mali priniesť čo najpresnejšie výsledky.

Nie je však prekvapením, že tento projekt väčšina ľudí v armáde, alebo CIA, nebrala vážne. Počas jeho existencie dostal projekt Stargate zadanie jedine vtedy, keď sa vyčerpali všetky ďalšie metódy, ktoré mala armáda k dispozícii.

Napriek tomu je projekt Stargate len akýmsi „vrcholom ľadovca“. V odtajnených spisoch CIA nájdete množstvo spisov o UFO, astrálnom cestovaní, alebo komunikácii s Marťanmi.