Sulík: V parlamente prešli vďaka spolupráci s kotlebovcami viaceré absurdnosti

Sulík spomenul napríklad zákon o energetike z dielne Kataríny Hatrákovej (nezaradená) a Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorý podľa neho zakazuje firmám pripojiť sa priamo na hlavnú plynovú rúru. „Zatiaľ čo v elektroenergetike je dovolené pripojiť sa na hlavnú elektrickú sieť,“ podotkol.

Parlament v utorok zároveň neschválil novelu ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach EÚ. „Bolo dohodnuté, že toto prejde, na tomto sa dlhé týždne pracovalo,“ zdôraznil Sulík. Koaličné Sme rodina podľa neho zablokovalo návrh spojenia eurovolieb s prezidentskými voľbami a tiež vládny návrh zákona o odbremenení cudzincov od byrokracie pri žiadaní o pobyt na území Slovenska.

„Čerešničkou na torte“ bol podľa neho Svrčekov návrh znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 percent na lyžiarske vleky, umelé kúpaliská či hokejové štadióny. „Takto sa nedá fungovať, že na poslednú chvíľu tu niekto z klobúka vyčaruje nejakú zmenu. Toto sa nám podarilo zablokovať v parlamente, avšak nie natrvalo, bolo to len odsunuté. Ja teda dúfam, že sa nájde dostatok zdravého rozumu, aby takéto niečo, keď to príde na hlasovanie, nebolo schválené,“ skonštatoval predseda SaS s tým, že sú za zníženie DPH, ale musí to mať nejaký systém.

Zablokovať sa SaS snažila aj návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Sulík upozornil, že to nevyšlo pre jediný hlas Martina Klusa, ktorý odišiel z poslaneckého klubu SaS.