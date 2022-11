Úspech republikánov by mohol obmedziť pomoc USA pre Ukrajinu, varuje politológ

Úspech republikánov v utorkových doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu by mohol zabrániť schváleniu opatrení na riešenie súčasných problémov v USA. Tiež by mohol mať vplyv na poskytovanie ďalšej finančnej podpory Ukrajine. Pre TASR to v utorok uviedol profesor na Kolumbijskej univerzite Robert Y. Shapiro.

Na základe hlasovania, analýz a výsledkov doplňujúcich volieb v minulosti Shapiro odhaduje, že republikáni by mali získať väčšinu v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu a tesnú väčšinu v Senáte. Úspech v Senáte však podľa profesora nie je istý.

„Ak ovládnu Senát, môžu zabrániť akejkoľvek Bidenovej nominácii - pokiaľ sa im tento kandidát nebude pozdávať,“ povedal Shapiro. Obzvlášť dôležité to bude pri nových sudcoch. Ich vymenovanie prezidentom musí schváliť Senát.

Republikáni môžu odmietnuť podporiť dlhový strop, ak sa im nepodarí presadiť škrty v rozpočte a požadované opatrenia v oblasti daní. „To by im však mohlo uškodiť v prípade, ak by to viedlo k shutdownu (zastaveniu financovania vládnych inštitúcií),“ povedal Shapiro.

Americký Kongres tvoria dve komory - Senát a Snemovňa reprezentantov. V utorkových voľbách sa volí tretina (35) zo 100 senátorov (každý štát má dvoch senátorov) a všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov (miesta sa delia podľa počtu obyvateľov jednotlivých štátov). Volebné obdobie senátorov je šesť rokov, pre členov Snemovne reprezentantov sú to dva roky.