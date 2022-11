Stoltenberg tvrdí, že pre NATO sú klimatické zmeny zásadnou výzvou

Používanie potravinovej krízy a energií ako zbraní je dôvodom urýchliť prechod na čistejšiu a zelenšiu ekonomiku. Uviedol v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rámci online podujatia pri príležitosti konferencie OSN o zmene klímy COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Informuje o tom spravodajca TASR.

„Používanie potravinovej krízy a energií ako zbraní zo strany Ruska, ako súčasť jeho nezákonnej vojny na Ukrajine, podčiarkuje potrebu zvýšiť odolnosť, diverzifikovať dodávky a zdroje energie a urýchliť prechod na čistejšiu a zelenšiu ekonomiku,“ uviedol Stoltenberg vo svojom príhovore.

Šéf Aliancie pripomenul, že sa ako prvý generálny tajomník NATO vlani osobne zúčastnil na klimatickej konferencii v Glasgowe (COP26). Dodal, že nová strategická koncepcia NATO prijatá na madridskom summite v júni tohto roku opisuje zmeny klímy ako „zásadnú výzvu našej doby“ a sľubuje, že NATO bude „vedúcou medzinárodnou organizáciou“ pokiaľ ide o pochopenie a prispôsobenie sa bezpečnostným vplyvom klimatických zmien.

Spojenci sa v Madride dohodli aj na konkrétnom cieli znížiť emisie vyprodukované útvarmi a velením NATO do roku 2030 aspoň o 45 percent a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Stoltenberg spresnil, že Aliancia sa zameriava na tri priority.

V prvom rade je to pochopenie spojitosti medzi zmenami klímy a dopadom na bezpečnosť z pohľadu vzniku nových hrozieb, konfliktov a migračných tokov. V druhom rade je to dopad zmien klímy na vojenské operácie a misie spojencov, vrátane potreby prispôsobovať tomu vojenské vybavenie, uniformy a výzbroj. A do tretice je tu snaha adaptovať aj bojové stroje a dopravné prostriedky na modernejšie, s menšími emisiami alebo bezemisné, a znižovaniu emisií prispôsobiť aj vojenské misie a cvičenia.

Virtuálne podujatie v rámci COP27 spoluorganizovala Severoatlantická aliancia, nemecké ministerstvo zahraničných vecí a Mníchovská bezpečnostná konferencia.