V americkej lotérii Powerball padol rekordný jackpot 2,04 miliardy dolárov

Fiala: Východiskom z krízy je balíček REPowerEU, zníži závislosť na ruskom plyne

DNES - 19:20 Zahraničné

Revolučný balíček Európskej únie REPowerEU by mal byť východiskom z krízy a mal by tiež znížiť závislosť na ruskom plyne a fosílnych palivách. Povedal to na summite svetových lídrov v Egypte český premiér Petr Fiala.