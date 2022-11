​„Chameleónska rakovina“ dokáže prekabátiť imunitný systém, tvrdia vedci v prelomovej štúdii

Onkológovia bijú na poplach pred novým zistením, ktoré by mohlo výrazne ovplyvniť spôsob, akým sme dodnes pristupovali k liečbe niektorých onkologických ochorení.

Štúdia zverejnená v žurnále Blood hovorí o takzvanej „chameleónskej rakovine“, ktorá predstavuje druh extrémne ťažko liečiteľného onkologického ochorenia. Ide o diagnózu, s ktorou sa môžu stretnúť pacienti s raritným typom leukémie.

Pri „chameleónskej rakovine“ podľa vedcov niektoré zhubné bunky dokážu zmeniť svoj vzhľad tak, aby ovplyvnili reakcie imunitného systému. Tieto bunky sa kryjú pred imunitou a premieňajú na odlišný typ rakoviny, ktorá si vyžaduje náročnú liečbu.

K preprogramovaniu buniek môže prispieť aj liečba

Vedcov zaujala skutočnosť, že 9 z 10 prípadov leukémie je liečiteľných, no zvyšné nereagujú na liečebné látky. Tieto typy rakoviny dokážu meniť proteíny na povrchu buniek, ktoré imunitnému systému vysielajú signál o prítomnosti zhubných buniek, alebo sa celkom premenia na odlišný, ťažko liečiteľný typ leukémie.

Rakovina tohto typu obsahuje gén MLL/AF4, ktorý vzniká spojením častí iných dvoch génov. Ochorenie s týmto génom vzniká už v maternici a je vysoko agresívne. Lekári dodnes nevedeli, prečo gén prepožičiava rakovinovým bunkám schopnosť zmeniť sa na nebezpečnejší typ.

„O VŠETKÝCH bunkách nesúcich toto chromozómové usporiadanie sa dlho vedelo, že sa dokážu vrátiť v podobe iného typu rakoviny krvi, akútnej myleoidnej leukémie,“ približuje v stanovisku spoluautor štúdie Simon Bomken. „Po tejto premene sa leukémia lieči extrémne ťažko.“

Bomken s kolegami zistil, že k zmene v krvných bunkách dochádza vplyvom rôznych vývojových štádií kostnej drene. „Je dôležité poznamenať, že zmena môže byť následkom dodatočných genetických zmien spôsobených samotnou chemoterapiou. Ich vplyvom sa leukémia v niektorých prípadoch 'preprogramuje' a zmení identitu buniek z jedného typu na druhý,“ tvrdí detský onkológ.

Pri zmene rakovinových buniek z jedného typu na druhý môže podľa najnovších zistení zohrávať rolu gén CHD4, ktorý spolupôsobí pri samotnom vzniku akútnej myleoidnej leukémie. Dôležitý nález by teraz mohol pomôcť vedcom identifikovať rizikové prípady vzniku tohto ochorenia, či dokonca potlačiť vplyv génov oslabujúcich účinky liečby.

„V dohľadnom čase by sme mohli sprístupniť špecifickú liečbu, ktorá by zabránila leukemickým zmenám alebo ich vyriešila, vďaka čomu by chameleón viac nemenil farby,“ dodáva Bomken.