Zelenskyj: Dohoda o vývoze obilia musí byť predĺžená

DNES - 18:46

Dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more musí byť predĺžená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to povedal v utorok americkej veľvyslankyni pri OSN Linde Thomasovej-Greenfieldovej, ktorá navštívila Kyjev. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.

„Je nevyhnutné, aby dohoda o vývoze obilia v budúcnosti pokračovala. Ukrajina je pripravená ostať garantom svetovej potravinovej bezpečnosti," uviedol Zelenskyj po stretnutí. Stretnutie americkej veľvyslankyne pri OSN s ukrajinským prezidentom bolo zamerané na „prediskutovanie neochvejného záväzku Spojených štátov voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny", cituje hovorcu americkej misie pri OSN Natea Evansa agentúra AFP. Počas návštevy Kyjeva sa Thomasová-Greenfieldová stretla aj s ukrajinským ministrom pre infraštruktúru Olexandrom Kubrakom a spolu s americkou veľvyslankyňou v Kyjeve Bridget Brinkovou navštívila spoločnosť KyjivMlyn, ktorá melie múku a produkuje pekárenské výrobky. „Ukrajina je dlho obilnicou sveta. Dnes som mala možnosť navštíviť zariadenie, ktoré skladuje a spracováva v Kyjeve obilie. Toto zariadenie sa stalo dôležitejšie, pretože ruská armáda napadla množstvo iných ukrajinských zariadení na spracovanie obilia," napísala Thomasová-Greenfieldová na Twitteri.