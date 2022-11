Sme rodina je za odvolanie Mikulca, poslanci však podľa Kollára nemôžu hlasovať

Niektorí poslanci Národnej rady (NR) SR zo Sme rodina by hlasovali za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), no ako koaličné hnutie nemôžu hlasovať za odvolanie koaličného ministra. Vypláva to z vyjadrenia predsedu parlamentu a lídra Sme rodina Borisa Kollára.

„Máme problém s Mikulcom už dávno,“ uviedol Kollár s tým, že problémy vnímajú v riadení rezortu aj v aktuálnej migračnej kríze. Situáciu podľa jeho slov ministerstvo nezvláda, poukázal na dianie pri českých hraniciach. Mikulcovi vyčíta, že neurobil opatrenia na slovensko-maďarskej hranici. „Nemôžeme riešiť situáciu tak, že českú políciu obviníme z prevádzačstva,“ podotkol predseda parlamentu. Najprv by sa podľa neho mala slovenská polícia pozrieť do svojho taniera a začať konať.

Nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD podporujú vyslovenie nedôvery Mikulcovi. „Hrozí nám migračná kríza spôsobená nielen udalosťami na Ukrajine, ale aj utečencami z tretích krajín a naše hranice sú ako deravý ementál,“ vyhlásil líder strany Peter Pellegrini. Exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková skonštatovala, že Mikulec a jeho nominanti situáciu s migráciou nezvládajú od začiatku a vyčíta im nekonanie. Dodala, že je na rozhodnutí SaS a nezávislých poslancoch, či minister vo funkcii ostane alebo sa vytvorí priestor na lepšiu náhradu.

SaS avizovala, že pri hlasovaní o odvolávaní Mikulca sa poradí poslanecký klub. Šéf liberálov Richard Sulík je za jednotný postoj strany.

Opozičný Smer-SD počas dňa podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra. Vyčíta mu situáciu na hraniciach s Českou republikou, ktorá obnovila kontroly.

Minister vnútra je podľa svojich slov pripravený čeliť odvolávaniu. Považuje za legitímne právo poslancov iniciovať jeho odvolávanie. Hovorí však o klamstvách opozície. Slovensko podľa neho migračnú vlnu zvláda dobre. Poukázal na policajné hliadky po celom Slovensku, spoločné hliadky s Maďarskom aj na policajtov na srbsko-maďarskej hranici na posilnenie vonkajšej hranice. Zdôraznil, že nemá zmysel zavádzať vnútorné kontroly. Slovensko preto podľa neho vytvára tlak na riešenie situácie zo strany Európskej komisie.