Zelenskyj žiada Spojené štáty o neochvejnú podporu, až kým nebude obnovený mier

„Žiadam vás o zachovanie vašej neochvejnej jednoty tak, ako je to teraz, až do dňa, keď všetci začujeme tie dôležité slová, o ktorých snívame...kým nezačujeme, že konečne nastal mier,“ povedal Zelenskyj vo videopríhovore. V noci na utorok ho odvysielali v priestoroch Národného centra pre ústavu (NCC) vo Filadelfii počas slávnosti, na ktorej ukrajinskému prezidentovi odovzdali najvyššie občianske vyznamenanie USA - Medailu slobody za rok 2022.

„Demokracie sa na svojej ceste za víťazstvom nesmú zastaviť,“ povedal Zelenskyj. Ukrajinci majú na život a politiku rozdielne pohľady, rovnako ako každá demokratická spoločnosť. „Keď sa však Rusko rozhodlo zničiť našu slobodu a vymazať Ukrajinu z mapy sveta, okamžite sme sa zjednotili a túto jednotu si udržiavame,“ povedal.

Republikáni sa v utorňajších voľbách usilujú získať v Kongrese väčšinu, čím by mohli oslabiť kroky demokratického prezidenta Joea Bidena. Mohlo by to zasiahnuť aj rozsiahly program podpory pre Ukrajinu, konštatuje AFP.

Američania si volia tretinu (35) zo 100 senátorov (každý štát má dvoch senátorov) a všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov (miesta sa delia podľa počtu obyvateľov jednotlivých štátov). Volebné obdobie senátorov je šesť rokov, pre členov Snemovne reprezentantov sú to dva roky.