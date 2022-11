Kyjev: Ukrajina bude s Ruskom rokovať, keď bude obnovená jej územná celistvosť

Danilov spojencov požiadal o „záruku“ modernej protivzdušnej obrany, lietadiel, tankov a rakiet dlhého doletu. „Ruské rakety musia byť zničené pred odpálením zo vzduchu, zo zeme či z mora,“ napísal na Twitteri.

Zelenskyj v pondelok uviedol, že je otvorený rokovaniam s Moskvou, no iba „ozajstným“ rokovaniam, ktoré by obnovili hranice Ukrajiny, priznali by jej kompenzáciu za ruské útoky a potrestali tých, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny. Americký denník Washington Post krátko predtým napísal, že Spojené štáty neverejne nabádajú Ukrajinu, aby signalizovala otvorenosť rokovať s Ruskom, všíma si Reuters.

Žiadosť amerických predstaviteľov nie je zameraná na dotlačenie Ukrajiny k rokovaciemu stolu, ale ide o premyslenú snahu zaistiť, aby si Kyjev udržal podporu ostatných krajín, citoval Washington Post svoje zdroje.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v rozhovore pre utorkové vydanie talianskeho denníka La Repubblica povedal, že rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by znamenali vzdanie sa Ukrajiny. „Tento dar mu nikdy nedáme... Ruská armáda opustí ukrajinské územie a potom príde na rad dialóg,“ uviedol.

Rokovania o ukončení vojny sa začali krátko po vpáde ruských inváznych vojsk na Ukrajinu. Kyjev koncom marca na rozhovoroch v Istanbule okrem iného navrhol, že sa zriekne snahy o vstup do Severoatlantickej aliancie výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky. Rusko však od Ukrajiny žiadalo aj demilitarizáciu a vzdanie sa časti územia vo svoj prospech.

Mierové rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom sú už od začiatku apríla pozastavené a obe strany sa navzájom obviňujú z nedostatku pokroku v rokovaniach.