Sme rodina navrhuje zníženie DPH pre vleky či kúpaliská

Poslanec Sme rodina Miloš Svrček s týmto cieľom predložil pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o DPH. Dôvodom je situácia na trhu s energiami.

Znížená DPH by sa podľa Svrčekovho návrhu mala zaviesť na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov. Uplatňovať sa má na lanovky, lyžiarske vleky, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk. Zahŕňa to napríklad športové haly, hokejové a futbalové štadióny či akvaparky. Toto zníženie DPH by sa malo uplatňovať do 30. apríla 2023.

„Cieľom navrhovaného opatrenia je snaha o zachovanie poskytovania čo najširšieho spektra vymedzených služieb, ako aj umožnenie prístupu k predmetným aktivitám pre čo najširšiu verejnosť,“ konštatuje sa v predloženom pozmeňujúcom návrhu.

Okrem toho k novele zákona predložil pozmeňujúci návrh aj poslanec György Gyimesi (OĽANO). Navrhoval, aby sa povinnosť zriadiť a viesť transparentný účet určený na volebnú kampaň vzťahovala len na tie banky alebo pobočky zahraničných bánk, ktoré už v súčasnosti vedú účty pre spotrebiteľov.

Oba pozmeňujúce návrhy boli predložené až v treťom čítaní, čo niektorí poslanci kritizovali. „Nechcem polemizovať o tom, či nižšia DPH je dobrá vec, my sme to opakovane navrhovali napríklad pre gastro, ale spôsob, akým sa to robí teraz, na poslednú chvíľu v treťom čítaní, no na 'hulváta',“ vyhlásil predseda SaS a poslanec Richard Sulík.

Skonštatoval, že takýto postup považuje za „hrubé znásilňovanie práva“ a avizoval, že SaS sa na tom zúčastňovať nebude. Plénum následne nebolo uznášaniaschopné a tento bod preto poslanci presunuli až na záver schôdze.

Poslanec SaS Ondrej Dostál zároveň kritizoval, že Gyimesiho návrh porušuje zákon o rokovacom poriadku, pretože sa dopĺňa nový článok, ktorý nesúvisí s pôvodným návrhom zákona. Predseda parlamentu to následne pripustil a oznámil, že o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať nedá.