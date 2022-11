Práva seniorov by mohol chrániť komisár pre zdravotne postihnutých

Po rozšírení agendy úradu by sa mohli zvýšiť jeho kapacity, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„Úprava má za cieľ rozšírenie kompetencií komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na ďalší subjekt - seniorov - pričom v prípade tejto skupiny osôb sa v pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov predpokladá v dvoch rovinách – v prvej rovine pôjde o podporu a presadzovanie základných práv a slobôd seniorov priznaných Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami a v druhej rovine o podporu a presadzovanie opatrení smerujúcich k zlepšeniu právnej ochrany seniorov v SR,“ píše sa v dôvodovej správe.

Návrh vymedzuje kompetencie a oprávnenia komisára, rieši aj otázku jeho akceptácie zo strany reprezentatívnych organizácií prostredníctvom ich vyjadrení. Financovanie komisára by malo naďalej ostať zabezpečené prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu podľa zákona.