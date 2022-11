Ruské ministerstvo obrany podporilo vojenskú prípravu v stredných školách

Ako v utorok informovala britská stanica BBC, ruské ministerstvo podporilo návrh predsedu strany Spravodlivé Rusko – Za pravdu Sergeja Mironova, ktorý chce zaviesť základnú vojenskú prípravu v stredných školách a odborných učilištiach.

Podľa prvého námestníka ministra obrany Valerija Gerasimova by na vojenský výcvik malo byť vyčlenených 140 hodín, pričom by sa mal uskutočniť počas posledných dvoch rokov štúdia. Vojenskú prípravu by mali viesť len ľudia s bojovými skúsenosťami, zdôraznil Gerasimov.

Mironov je tiež presvedčený, že realizácia jeho iniciatívy pomôže zamestnať desaťtisíce ľudí, ktorí „úprimne milujú Rusko a zároveň ovládajú teóriu a prax vedenia vojny“.

Ruský denník Izvestija, na ktorý sa odvoláva BBC, poznamenal, že Mironovovu iniciatívu sú pripravené podporiť všetky frakcie Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu.

Návrh podporuje aj časť učiteľov, ktorí však poukazujú na to, že v rozvrhoch mnohých študijných odborov už nie je priestor pre ďalší predmet. Návrh počíta s tým, že by šlo o povinný predmet.

Za prínos vojenskej prípravy sa považuje to, že študenti získajú nielen základné vojenské zručnosti, ale naučia sa aj poskytovať prvú pomoc a orientovať sa v priestore.

Podľa Mironova sa zavedenie vojenskej prípravy na stredných školách stalo naliehavým v súvislosti so začatím špeciálnej vojenskej operácie, ako vojnu na Ukrajine označujú v Rusku.

Mironov upozornil, že aj mnohí dobrovoľníci nemajú potrebné skúsenosti na účasť v bojoch. Zavedenie takéhoto predmetu do škôl preto umožní „systematicky pripravovať občanov na prípadnú konfrontáciu s nepriateľom“, citoval denník Izvestija.

Predodvodový vojenský výcvik v Sovietskom zväze bol zavedený prvýkrát v roku 1918 a týkal sa občanov vo veku 15 – 20 rokov.