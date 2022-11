​Video: Zábery z roku 1938 majú dokazovať cestovanie v čase, tento predmet vyvolal otázky

Svet sociálnych sietí zasiahla najnovšia senzácia v podobe záberov z New Yorku pred takmer sto rokmi, ktoré zobrazujú skupinu ľudí prechádzajúcu po ulici. Jedna zo žien pritom drží pri uchu niečo, čo sa nápadne podobá na mobil, ktorý však v tom čase ešte neexistoval. Dôveryhodnosť tomuto výroku dodáva aj skutočnosť, že žena sa pri držaní predmetu usmieva a zjavne niečo rozpráva.

Newyorčanka po „telefonáte“ zloží ruku aj s predmetom, akoby skladala mobil. Podľa mnohých používateľov sociálnych sietí ide o obyvateľku budúcnosti, ktorá sa spolu s mobilom presunula z našich čias o niekoľko desaťročí dozadu.

Na neuveriteľné tvrdenie reagovalo niekoľko skeptikov: „Ak by to naozaj bol mobil, skôr by ma zaujímalo, ako našla signál od neexistujúceho poskytovateľa,“ ozval sa jeden z nich. „Prečo by jednoducho nepoužila slúchadlo, aby na seba nepriťahovala pozornosť,“ pýtal sa ďalší.

Ak nejde o mobil, čo je záhadný predmet pri uchu Newyorčanky? V skutočnosti môže ísť o akúkoľvek tmavú vec, ktorú popri rozhovore s priateľkami náhodou držala pri uchu.

Ako pravdepodobné sa javí vysvetlenie, že žena si pri uchu pridŕžala načúvací prístroj, ktorý sa dal kúpiť už v roku 1924. Podobné zariadenie ste mohli vidieť aj vo filme Charlieho Chaplina Cirkus z roku 1928.

Jeden z používateľov YouTube tvrdí, že vo videu spoznal svoju prababku Gertrude Jonesovú, ktorá mala v čase natáčania pracovať pre priemyselný závod Dupont.

„Mala 17 rokov. Pýtal som sa jej na to video a pamätá si ho celkom podrobne,“ uviedol používateľ s prezývkou Planetcheck v komentári. „Podľa nej Dupont v rámci továrne zriadil oddelenie telefónnej komunikácie, kde sa experimentovalo s bezdrôtovými telefónmi. Gertrude a piatim ďalším ženám dali na týždeň vyskúšať tieto zariadenia.“

Vysielačku vynašli až v roku 1937, no mnohé spoločnosti ešte predtým testovali rozličné nástroje na bezdrôtovú komunikáciu, takže je možné, že komentár je pravdivý. Treba však podotknúť, že prvé vysielačky boli oveľa väčšie a používatelia ich dokonca museli nosiť na chrbte ako ruksak.