Zamestnávatelia aj odbory privítali dohodu o pomoci veľkým podnikom

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii priemyselných zväzov a združení (APZD) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ocenili dohodu sociálnych partnerov o podpore veľkým, energeticky náročných podnikom. Výsledky rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR ocenila aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.

„Oceňujeme túto dohodu, ktorá dnes vzišla, v piatok to ešte na dohodu vôbec nevyzeralo,“ uviedol viceprezident AZZZ Rastislav Machunka. Čiastočné vyrovnanie podmienok veľkých podnikov na jednotnom európskom trhu podľa neho vytvorí predpoklad na fungovanie celej ekonomiky. „Na nich sú subdodávateľsky naviazané aj stredné a menšie podniky, ktoré už svoju schému poznajú, ale bez fungovania týchto veľkých podnikov by mali aj tieto firmy problémy,“ pripomenul Machunka.

Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga dodal, že na to, aby štát kompenzoval vysoké ceny energií v tomto roku, už nezostáva príliš veľa času. Ide podľa neho približne o 120 firiem, ktoré budú o kompenzáciu žiadať na základe výzvy, ktorú pripraví Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. „Máme riešenie do konca roka, tešíme sa na prácu veľmi rýchlo pripravenú ministerstvom hospodárstva v spolupráci s ministerstvom financií, ministerstvom práce a zastrešenú premiérom na budúci rok,“ dodal šéf RÚZ.

Rokovania o dohode štátnej pomoci pre energeticky náročné firmy neboli podľa prezidenta APZD Alexeja Beljajeva jednoduché, no aktuálne už je treba riešiť pomoc firmám na budúci rok. I keď nie je jasné, ako sa budú ceny energií ďalej vyvíjať, je pre zamestnávateľov podľa Beljajeva dôležité, aby boli riešenia kompatibilné s riešeniami iných európskych štátov. Znamená to podľa neho, že slovenské firmy by nemali byť pri zastropovaní cien energie oproti iným krajinám znevýhodnené. Vláda je podľa Beljajeva pripravená korigovať výšku podpory, keby napríklad Nemecko stanovilo strop na energie výrazne nižšie, ako už oznámila slovenská vláda.

Dohodu sociálnych partnerov privítala aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Pre odbory je podľa nej kľúčové udržať zamestnanosť a „istý štandard odmeňovania.“ V súvislosti s vysokou infláciou je podľa nej nemysliteľné, aby ľudia okrem extrémneho zdražovania čelili aj vysokej nezamestnanosti. Uhlerová vyzdvihla aj súčasnú úroveň sociálneho dialógu na Slovensku.