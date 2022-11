Pri zrážke autobusu s kamiónom zahynulo vyše 24 ľudí

Viac ako 24 ľudí zahynulo v nedeľu na západe Guiney po zrážke autobusu s kamiónom. Väčšinu z obetí tvoria študenti, informovala agentúra AFP.

Autobus cestoval z metropoly Conakry do mesta Faranah na juhovýchode krajiny. K nehode došlo pri meste Kindia.

Guinejská vláda oznámila, že zrážka viedla k „viac ako 24 úmrtiam“ a vyžiadala si aj niekoľko ďalších zranených.

Miestne úrady agentúru AFP informovali, že väčšinu obetí tvoria študenti, pričom nespresnili, či ide o vysokoškolských alebo mladších študentov. K zrážke podľa nich došlo po tom, ako sa autobus pokúšal predbehnúť iný autobus.

