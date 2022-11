Ako odstrániť zo steny nepekné škvrny od vody

Ako teda vyčistiť stenu bez toho, aby ste ju poškodili?

Mali by ste začať jemne a zvyšovať intenzitu čistenia podľa toho, ako zaberú základné prostriedky, píše lifehacker.com. Začnite s jednoduchým roztokom saponátu a teplej vody v pomere jedna ku dvom. Na čistenie použite handričku namočenú v tejto zmesi. Jemne trite zhora nadol. Nakoniec opláchnite čistou vodou a dôkladne vysušte fénom na studenom stupni.

V prípade, že to nefunguje, naplňte sprejovú fľašu zmesou octu, citrónovej šťavy a sódy bikarbóny. Pretrepte a nastriekajte na škvrnu. Nechajte to pôsobiť asi hodinu a potom pomocou vlhkej handričky utrite. Je možné, že proces budete musieť niekoľkokrát opakovať, tak sa do toho pustite vtedy, keď máte dostatok času.