Šokovaná žena našla uprostred noci v posteli hada

Tasha Lane (23) tvrdo spala so svojím priateľom Reece Parillonom (25) a ich psom Harleym, keď približne o 4:15 pocítila, že sa v jej blízkosti niečo krúti, informuje metro.co.uk. Najskôr si myslela, že je to pes, no netrvalo dlho a uvedomila si, že to nie je kožušina, čo cíti.

Tasha preto zapla baterku a pod prikrývkou zbadala kukuričného hada: “Len som vyskočila a kričala. Je tam had!,” prezradila Tasha. Rovnako zareagoval aj jej priateľ Reece. Tasha zhodnotila, že ho nikdy nevidela skákať tak vysoko.

Reecova mama vbehla do izby, hneď ako začula krik, a vysvetlila im, že oranžový plaz patrí miestnym a pred mesiacmi sa stratil. Majiteľka hada, Jade Forester bola vďačná, že sa jej miláčik našiel. ”Neviem, ako sa mu podarilo utiecť, ale už sú to takmer tri mesiace,” povedala. Prehľadali každý kúsok domu, ale nepodarilo sa im ho nájsť, informuje metro.co.uk.

Hoci to bolo desivé, príbeh má celkom dobrý koniec a dokonca aj vystrašená Tasha je teraz rada, že sa zvieratko dostalo k majiteľom.