Len tretina rómskych detí navštevuje materskú školu

Vyplýva to z prieskumu štatistického zisťovania EU SILC - o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR zameraného na MRK. Zistenia prieskumu prináša analytická publikácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Predkladatelia správy približujú aj to, že deti z marginalizovaných rómskych komunít chodia do materských škôl nielen menej, ale trávia v nich aj menej času ako deti z celkovej populácie. „Celodennú starostlivosť (viac ako päť hodín) každý deň v týždni využívalo 59 percent detí z marginalizovaných rómskych komunít navštevujúcich škôlku v porovnaní so 73 percentami detí z celkovej populácie,“ upozornil ÚSVRK

Prieskum sa zameral aj na zaraďovanie detí z MRK do špeciálnych škôl. "V porovnaní s deťmi z celkovej populácie je podiel detí z marginalizovaných rómskych komunít v špeciálnom vzdelávaní zhruba trikrát vyšší,” upozorňuje úrad.

Poukazuje i na to, že pretrvávajúcim problémom je stále tiež segregácia rómskych žiakov v samostatných školách a triedach a vytváranie etnicky homogénnych rómskych tried na základných, ale aj špeciálnych školách. „Takmer polovica (47 percent) detí z MRK vo veku šiestich až 15 rokov vzdelávajúcich sa v bežnom vzdelávaní má v triede iba rómskych spolužiakov. Tento trend je ešte výraznejší pri deťoch v špeciálnom vzdelávaní,“ upozornil ÚSVRK.

Úlohou štatistického zisťovania EU SILC - MRK 2020, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR a ktorého zber dát sa realizoval v teréne koncom roka 2020, bol zber reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, úrovni chudoby a sociálneho vylúčenia MRK na základe metodiky EU SILC, ktorý sa realizuje v celej EÚ. Okrem vzdelávania prináša analýzu oblastí, ako bývanie, zamestnanosť, zdravie, príjem či skúsenosť s diskrimináciou.