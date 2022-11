Veterinárka radí: Tieto plemená psov by som nikdy nechovala

Doktorka Rachel zverejnila na TikToku video, v ktorom ponúka prehľad plemien psov. Svoj názor zakladá najmä na zdravotných problémoch, ktoré vo svojej profesii videla, informuje portál the-sun.com.

Boxer

Za číslo päť vo svojom videu určila boxera. “Hoci sú to veľmi hravé psy, prichádzajú s mnohými genetickými zdravotnými problémami,” vysvetľuje veterinárka. Sú náchylnéna histiocystickú ulceróznu kolitídu, degeneratívnu myelopatiu a ochorenie srdca, ktoré je pre nich tak bežné, že to nazývajú boxerská kardiomyopatia. Okrem toho sú náchylné na rakovinu.

Shar Pei

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Na štvrté miesto dala plemeno Shar Pei. Tieto psy boli vyšľachtené ako strážne plemeno a môžu byť voči novým ľuďom agresívne, pokiaľ nie sú trénované inak, vysvetľuje veterinárka. Čo sa týka zdravotných problémov, tak kvôli voľnej koži často dostávajú kožné infekcie. AJ po tomto plemene je pomenované jedno ochorenie - Shar Pei horúčka. Ide o opuch kĺbov a horúčku až zlyhanie obličiek.

Bernardín

Ako číslo tri Rachel označila bernardína, pričom najviac ju trápi slintanie: “Dokážem si poradiť s krvou, vnútornosťami, výkalmi i močom, ale slintanie ma rozčuľuje.” Okrem toho jej prekáža ich veľkosť. “Ak sú však dobre vycvičené a neprekáža vám slintanie, môžu byť pre vás vhodné,” dodáva.

Gavalieršpaniel Kráľ Karol

Gavalieršpaniel Kráľ Karol je na druhom mieste v zozname veterinárky. Prečo, keď ide o neuveriteľne milé plemeno a sú skvelými rodinnými spoločníkmi? “Z rovnakého dôvodu prečo Nórsko zakázalo chov týchto psov,” Odpovedá si vo videu Rachel. Sú dvakrát náchylnejšie ako priemerný pes na ochorenie mitrálnej chlopne. To trápi polovicu týchto psov do 5 rokov a takmer 100 % do veku 10 rokov.

Mops

Foto: wriemis/Shutterstock.com

Prvé miesto si vyslúžil Mops. To však podľa veterinárky platí pre akékoľvek brachycefalické plemeno alebo plemeno s tvárou ako buldog. Vedie to totiž k celoživotným problémom s dýchaním. “Mnoho z týchto psov nezvláda námahu a videla som, ako veľa z nich zomrelo na úpal počas leta,” dodáva veterinárka.