Premiér: Toto ovplyvnilo výsledky samosprávnych volieb

Pri hodnotení minulotýždňových výsledkov z pohľadu jeho domovskej strany OĽANO to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy skonštatoval predseda vlády Eduard Heger.

Zdôraznil, že pre OĽANO je dôležitým výsledkom obhajoba mandátu Eriky Jurinovej a Jozefa Viskupiča na postoch predsedov Žilinského a Trnavského samosprávneho kraja. „Aj pri nepopulárnych opatreniach, ktoré vláda musí robiť, ľudia vidia, že títo naši kandidáti pracujú kvalitne a starajú sa o rozvoj regiónov, preto im opätovne dali dôveru,“ zhodnotil Heger.

Neúspech viacerých poslancov OĽANO v Národnej rade SR kandidujúcich do obecných a regionálnych zastupiteľstiev vníma vo všeobecnom rozmere signálu, ktorý dáva verejnosť poslancom parlamentu, a to naprieč celým politickým spektrom. „Je to zaujímavý odkaz, akoby im hovorili - zostaňte v Národnej rade a venujte sa práci tam,“ nazdáva sa premiér.

Priznal, že nie je spokojný s roztrieštenosťou demokratických síl, ktorú odhalili samosprávne voľby, na druhej starne ho teší fakt, že voliči odmietli zástupcov extrémizmu a populizmu.