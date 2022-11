Čaká vás magnetická rezonancia? Na toto musíte upozorniť ešte pred vyšetrením

Uviedol to Vladimír Šolík, riaditeľ spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia, ktorá je výrobcom a dodávateľom medicínskych prístrojov do nemocníc na Slovensku. Pripomína, že v niektorých prípadoch vyšetrenie možné nie je.

Pacient by nemal podstúpiť MR vyšetrenie, ak má v tele implantát, ktorý nie je kompatibilný s vyšetrením. „Spravidla sú implantáty certifikované aj s možnosťou MR vyšetrenia. Pacient by mal mať so sebou certifikát a lekárske potvrdenie, aký implantát má v tele a pre aký MR prístroj je kompatibilný,“ vysvetlil Šolík.

Rovnako to platí aj pre kardiostimulátor, avšak podmienky sú podľa neho prísnejšie. Je potrebná konzultácia pred vyšetrením s MR pracoviskom a pacientovým kardiológom. V prípade tetovania môže podľa Šolíka nastať pri vyšetrení podráždenie alebo prehriatie kože. „Intenzita záleží od množstva kovových čiastočiek vo farbe, ktorá sa používa na tetovanie,“ vysvetlil.

V Nemocnici s poliklinikou Brezno a v Poliklinike Orbis Nitra je však podľa jeho slov dostupný prístroj magnetickej rezonancie, ktorý vďaka menšej veľkosti magnetického poľa umožňuje vyšetriť aj pacientov s metalickými implantátmi. „Otvára nové možnosti na diagnostiku, a to nie len pre širšie spektrum pacientov s kovovými implantátmi, ale napríklad aj pre vyšetrovanie pľúc v MR, ktoré doteraz nemalo pri tejto diagnostickej metóde dostatočnú výpovednú hodnotu,“ skonštatoval.

Telo pacienta je počas vyšetrenia vystavené homogénnemu magnetickému poľu. Čím silnejšie je magnetické pole, tým väčšie je podľa Šolíka riziko interakcie s implantátom. „Toto pole pôsobí na všetky častice ľudského tela. Cievkami na pacientovom tele sa snímajú signály, ktoré sú premenené na obrazy,“ vysvetlil.