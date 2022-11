Otcovské nemôže prekročiť túto sumu, otcovia musia splniť aj ďalšiu podmienku

Výška otcovského pritom musí byť do približne 55,87 eura denne. Informovala o tom majiteľka spoločnosti, orientujúcej sa na digitalizáciu účtovníctva Digitoo Karin Fuentesová.

Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od očakávaného narodenia potomka za priaznivých podmienok do skončenia otcovskej dovolenky po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Otcovská dovolenka je novozavedený pojem v zákone SR, ktorý nahrádza pomenovanie rodičovská dovolenka. Otcovská dovolenka patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa a trvá 28 až 37 týždňov.

„Zároveň musí byť aktívne nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote, ktorá je sedem dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb alebo osôb, ktoré sú dobrovoľne nemocensky poistené, tieto nesmú mať nedoplatky na sociálnom poistení,“ upozornila majiteľka firmy.

„Výška materského počas čerpania otcovskej dovolenky je trištvrte denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu,“ vysvetlila Fuentesová. Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia, pričom pre tento rok nesmie presiahnuť približne 74,50 eur denne.

Výška otcovského tak nemôže byť vyššia ako približne 55,87 eura denne. „Za 14 dní otcovskej dovolenky si tak v tomto roku otec môže uplatniť celkovo 782,30 eura,“ uzavrela majiteľka spoločnosti.