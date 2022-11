Ruskí vojaci sa v Chersone sťahujú do prázdnych bytov a pripravujú na mestský boj

Na juhoukrajinské mesto sa teraz čoraz viac zameriava vojna, pripomína tlačová agentúra AP.

Tieto informácie o ruských vojakoch rozmiestňujúcich sa po celom Chersone naznačujú, že Rusko sa zrejme pripravuje na intenzívne boje v mestskom prostredí, pričom očakáva úspešný ukrajinský postup.

Ruskom dosadené úrady v Chersone stále naliehajú na civilistov, aby opustili mesto, ktoré sa nachádza na západnom brehu rieky Dnipro (Dneper) a ktoré ukrajinské ostreľovanie už z taktických dôvodov odrezalo od zásobovania a potravín.

Námestník šéfa proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov zopakoval výzvy civilistom, aby odišli na druhý breh rieky. Stremousov vo štvrtok vyhlásil, že ruské sily sa možno čoskoro z mesta Cherson stiahnu. V piatok povedal, že jeho vyhlásenie bolo len pokusom povzbudiť ľudí k evakuácii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že Rusi stiahnutie z Chersonu len fingujú, aby vlákali ukrajinskú armádu do mesta a viedli proti nej „zákopovú vojnu“. Zelenskyj označil ruské pokusy presvedčiť civilistov, aby sa presunuli hlbšie na územie kontrolované Rusmi, za „divadlo“.

Obyvateľ Chersonu vystupujúci len pod menom Konstantin povedal pre agentúru AP (the Associated Press), že ruskí vojaci sa sťahujú do vyprázdnených bytov. Ruskí vojaci tiež chodia od dverí k dverám, kontrolujú vlastnícke zmluvy a nútia obyvateľov okamžite odísť, ak nevedia dokázať vlastníctvo bytu, dodal obyvateľ.

„Je jasné, že sa pripravujú na boje proti ukrajinskej armáde vo vnútri mesta,“ doplnil Konstantin.