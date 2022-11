Ženu trikrát prešlo vlastné auto

S vážnymi zraneniami ju museli hospitalizovať. V piatok o tom informovala švajčiarska polícia. Správa je prevzatá z agentúry AFP.

Štyridsaťpäťročná žena vystúpila z auta pravdepodobne preto, lebo si chcela niečo vybrať z batožinového priestoru. Motor automobilu však nechala bežať, uviedla švajčiarska tlačová agentúra ATS.

Auto stálo na miernom briežku, preto začalo samovoľne cúvať. Žena sa pokúsila auto zastaviť, no nepodarilo sa jej to. Spadla na zem a auto po nej prešlo po prvý raz. Následne automobil narazil do ďalšieho vozidla, odrazil sa do opačného smeru a ženu prešiel druhý raz.

Auto potom narazilo na obrubník, čo ho odrazilo opäť smerom k žene, prešlo po nej po tretí raz, až sa napokon zastavilo pri drevenom plote.

Podľa švajčiarskej polície sa žena aktuálne nachádza vo vážnom stave v nemocnici.