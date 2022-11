O exporte tovaru dvojakého požitia do Ruska a Iránu rezort hospodárstva nevedel

Rezort to uviedol v súvislosti s medializovanými informáciami o vývoze vybraných tovarov do Ruskej federácie a Iránu a podozreniach, že môžu slúžiť Kremľu na výrobu zbraní. Poukazuje pritom na to, že v tomto prípade MH SR nebolo požiadané o vydanie exportnej licencie na vývoz tovaru dvojakého použitia a o predmetnom exporte nemalo vedomosť.

Rezort pripomenul, že tovar dvojakého použitia nesmie byť do režimu vývoz prepustený bez predloženia platnej exportnej licencie vydanej ministerstvom. „Toto vydávanie exportných licencií však rezort zabezpečuje iba v prípade, ak je o to požiadaný, pričom v uvedených prípadoch tomu tak nebolo. To znamená, že ministerstvo hospodárstva nemohlo mať vedomosť o takomto exporte,“ dodalo MH v tlačovej správe.

Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že v prípade, ak by riešilo licenčné konanie pre tovar dvojakého použitia určený na export do Ruskej federácie a Iránu, by licenciu vzhľadom na uvalené medzinárodné sankcie nikdy nevydalo.

MH takisto upozornilo, že nedisponuje prístupom do databázy štatistických údajov o exportoch tovarov a problémy pri exportoch môže tiež spôsobovať tzv. elektronické colné konanie. "Ak v ňom vývozca deklaruje, že vyvážaný produkt nie je tovarom dvojakého použitia a zároveň, že sa na jeho vývoz nevzťahuje povinnosť predložiť vývoznú licenciu vydanú rezortom hospodárstva v zmysle zákona, tovar sa automaticky prepustí do režimu vývoz bez predloženia platnej vývoznej licencie,“ vysvetlil rezort.

Slovenskí colníci podľa zistení Denníka N púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem, Slovensko tak má pôsobiť ako zásobáreň ruskej armády. Predsedovia finančného a brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Marián Viskupič a Juraj Krúpa (obaja SaS) v tejto súvislosti zvolali rokovanie výborov. Poukazujú na zlyhanie finančnej správy (FS) i ministerstva financií.

Finančná správa odmieta, že by si neplnila svoje povinnosti. Prezident FS Jiří Žezulka upozornil, že ak sa tovar alebo osoba nenachádzajú na sankčnom zozname Európskej únie, nemajú možnosť zasiahnuť do zahraničných obchodných operácií. Premiér Eduard Heger (OĽANO) dal situáciu preveriť.